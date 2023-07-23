Mersin'de 12 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı

Mersin'de yapılan huzur uygulamasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, mevzuata uygun hareket etmeyen 49 yabancı uyruğa da ceza kesildi.