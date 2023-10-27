Meram'ın özel projesi DOSD Meram açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş :

KONYA - Konya'nın merkez Meram ilçe Belediyesinin özel çocuklar için hayata geçirdiği özel proje Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Aynı zamanda merkezin ilk eğitim dönemine de start veren programda konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir Konyalı olarak alanında pek çok ilki yaşatan ve dünyaya örnek olan DOSD Meram ile gurur duydum" diye konuştu.

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın açılışı ve ilk eğitim dönemi; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

"DOSD Meram özel çocuklarımızın hayatlarında yeni bir sayfa açtı"

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve DOSD Meram tanıtım filminin gösterimi ile başlayan törende yaptığı konuşmada merkez hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye'de, belediye, üniversite, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle oluşturulmuş ilk ve tek merkez olan DOSD Meram'ın down sendromlu çocukların, bireylerin ve onların ailelerinin hayatlarına en güzel şekilde dokunduğunu ifade etti. Down sendromluların, farklılıklarıyla özel ve değerli bireyler olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, "Genetik farklılıkları, bedensel ve zihinsel özellikleri bir tarafa, sosyal becerileri ve sahip oldukları diğer yetenekleri ile de bizleri çoğu zaman hayretler içinde bırakabiliyorlar. Tüm bu yetenekleri onları, çok daha özel yapıyor. Eğitim ve istihdam imkanları ile sağlık fırsatları sunulduğunda tüm potansiyellerini en üst düzeye çıkardıkları da bilimsel bir gerçektir" diye konuştu.

"Down sendromlu bireylerin yaşam kalitesini artıracak bir eğitim programı hazırladık"

Merkezi down sendromlu çocukların ve bireylerin hayatı tanımaları, onları topluma entegre etmek ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu özel bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak, yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla ve onların fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini, bireysel özelliklerinin izin verdiği sınırlar içerisinde en üst noktaya çıkarmak hedefiyle yola çıktık. Merkezimizde sunduğumuz uygulamalı eğitimlerimiz ve özgün programlarımızla özel bireylerimizin öncelikle motor becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimde aile rolünün de önemli olduğu bilinciyle programlarımızın içerisine ebeveynlerimizi de dahil ediyor, her bireyin ihtiyaçlarına yönelik farklı programlar da uyguluyoruz."

"Bir Konyalı olarak DOSD Meram ile gurur duydum"

Bir Konyalı olarak böyle değerli bir merkezin açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirerek sözlerine başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, valiliğin koordinasyonunda belediyelerin, üniversiteler ve STK'larla bir araya gelmelerinin, sosyal hizmetleri sağlıklı bir şekilde yerine ulaştırılması açısından önemine vurgu yaptı. "Bizler vakıf geleneğinden gelen bir milletiz" diye konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Anadolu'da bir köy evine gittiğinizde kırlangıçların evin içine dahi yuva yaptığını görürsünüz. Anadolu irfanı, yalnızca insanı değil tüm canlıları merhametle kapsayan böylesi bir derinliğe sahiptir. Bizler bu dünyaya kendi kardeşlerimiz arasında dahi farklılıklarımızla geliriz. Hiçbir zihinsel, bedensel ve genetik farklılığın aramıza girmesine izin vermeyiz. Bilakis hepimiz bu dünyayı kendi özelliklerimiz ile renklendiririz. Bu merkez de bu güzellikleri açığa çıkarmak için doğdu. Bu projenin açılışı ve eğitime başlaması dolayısıyla davet edildiğimde çok heyecanlandım. Böyle güzel bir projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla bir Konyalı olarak gurur duydum. Çünkü burası, alanında pek çok ilki yaşatan, dünyaya örnek bir merkez" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'nda önceliğimiz her bir vatandaşımızın refahıdır"

Her insanın bir diğerini önemsediği kadar bu dünyada var olabildiğini belirten Bakan Göktaş, insana düşenin kendinden farklı olanı gözardı etmek değil farklılıklardan doğan güzellikleri ve zenginlikleri görebilmesi olduğunu söyledi. Bakanlık olarak vizyonlarının, günümüz sorun ve beklentilerine karşılık vermenin yanında geleceğin sosyal hizmet modellerinin de en etkili şekilde hayata geçirmek olduğunun altını çizen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımız için aile odaklı ve bütüncül bir yaklaşımla sosyal hizmet modelleri gerçekleştiriyor, engelli vatandaşımızın hayatını güzelleştirmek için çalışıyoruz. Tüm hizmetlerimizin niteliğinin artması için durmadan çalışan, yeni projeler üreten bir ekibimiz var. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüzyılı'nda her bir vatandaşımızın refahını önceliyor, çalışmalarımıza hiç kimseyi geride bırakmadan devam ediyoruz. Dünyaya örnek bu merkezin valiliğimizin koordinasyonunda hayata geçirilmesinde büyük emekler veren Meram Belediyesine, Necmettin Erbakan Üniversitesine ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Burada eğitim görecek yavrularımıza da başarılı bir eğitim süreci diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin resmi açılışı dualarla gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Kavuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve diğer misafirlerine merkezi gezdirerek bilgi verdi. Program, protokol ve eğitimleri başlayan down sendromlu bireylerin çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu.