Meral Akşener'den atanamayan öğretmenlere destek çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkemizde 'atanamayan öğretmen' diye sorun olması bile bu iktidar için bir utanç vesikasıdır. Kendi ellerinizle sebep olduğunuz bu sorunu, daha fazla görmezden gelemezsiniz. Seçim zamanı kürsülerden verdiğiniz sözleri tutun. Öğretmenlerimizi bir an önce öğrencilerine kavuşturun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, atanamayan öğretmenlerin durumuna dikkat çekti. Akşener, X hesabında MEBe68BinMülakatsızTakvim başlığı ile başlayan kampanyaya destek oldu. Akşener, şu mesajı paylaştı:

"Ülkemizde 'atanamayan öğretmen' diye sorun olması bile bu iktidar için bir utanç vesikasıdır. Kendi ellerinizle sebep olduğunuz bu sorunu, daha fazla görmezden gelemezsiniz. Seçim zamanı kürsülerden verdiğiniz sözleri tutun. Öğretmenlerimizi bir an önce öğrencilerine kavuşturun."