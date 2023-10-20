Menteşe-Yatağan karayolunda beton mikseri ile yolcu midibüsü çarpıştı

Muğla'nın Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi Kozağaç kavşağında meydana gelen kazada, beton mikseri ile yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada bir yolcu hafif yaralandı ve soruşturma başlatıldı.

Menteşe- Yatağan karayolu Akçaova Mahallesi mevkiinde beton mikseri ile yolcu midibüsü çarpıştı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi Kozağaç kavşağında meydana gelen kazada,35 BDM 700 plakalı Beton mikseri ile Kafaca'ya hareket halinde olan 48 BB 0065 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma ve 112 ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada yolcu midibüsünde bulunan bir yolcunun hafif yaralandığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA