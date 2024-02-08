Mektebim Koleji Dubai'de ödül aldı

Dubai menşeili networking platformu olan Let's Talk Business Club (LTB Club) tarafından Dubai'de düzenlenen ödül töreninde inşaattan estetiğe, eğitimden yazılıma kadar pek çok alanda ödül verildi. 13 kategoride ödüllerin verildiği törende, Mektebim Koleji 'Eğitimde Mükemmellik Ödülü'nü (Educational Excellence Award) aldı. Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko ise gecede Eğitim Girişimciliğinde İnovasyon Ödülü'nü (Award in Educational Entrepreneurship) ödülünü aldı.

Dubai'de düzenlenen ödül töreninde Türkiye, Dubai, Almanya, İngiltere ve Azerbaycan'ın en iyileri ödüllendirildi. Gecede Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, 'Award in Educational Entrepreneurship' (Eğitim Girişimciliğinde İnovasyon Ödülü) ödülünü aldı.

Ümit Kalko, ödülünü alırken yaptığı konuşmada "Özellikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutladığımız bugünlerde bu uluslararası nitelikte ödülü almak daha da gurur veriyor. Atatürk'ün hedeflediği doğrultuda ülkemizi ve eğitim sistemimizi çağdaş medeniyetler düzeyine çıkartmak için gece gündüz çalışacağız. Bu vesileyle tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, çözüm ortaklarımıza, kurucularımıza, okullarımızın yöneticilerine ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ödülü bizlere layık gören LTB Club'e ve yetkililerine de de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.