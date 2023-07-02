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Meksika'daki Dev Panda Xin Xin 33. Yaş Gününü Kutladı

Meksika'daki Dev Panda Xin Xin 33. Yaş Gününü Kutladı

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MEKSİKO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde bambu yiyen dev panda Xin Xin, 1 Temmuz 2023. Xin Xin Cumartesi günü 33. doğum gününü kutladı.

MEKSİKO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde bambu yiyen dev panda Xin Xin, 1 Temmuz 2023. Xin Xin Cumartesi günü 33. doğum gününü kutladı. (Fotoğraf: Xin Yuewei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hayvanat Bahçesi 1 Temmuz Meksiko Sonora Güncel Haberler

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