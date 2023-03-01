Meksika Cumhurbaşkanı ABD'yi İçişlerine Karışmakla Suçladı

Meksika Cumhurbaşkanı günlük olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Meksika'da şu an ABD'dekinden daha fazla demokrasi var" dedi.

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşuyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Meksika Cumhurbaşkanı günlük olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Meksika'da şu an ABD'dekinden daha fazla demokrasi var" dedi.

MEKSİKO, 1 Mart (Xinhua) -- Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı diğer ülkelerin içişlerine "müdahale etmekle" suçladı.

Meksika Cumhurbaşkanı Salı günü düzenlenen günlük olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Meksika'da şu an ABD'dekinden daha fazla demokrasi var" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü, ABD'nin "bağımsız, iyi kaynaklara sahip seçim kurumlarını desteklediğini" belirten bir bildiri yayımladı. Bildiri, Lopez Obrador yönetiminin, Meksika özerk seçim organına önerdiği reformlara karşı muhalefetin Pazar günü yaptığı yürüyüşün ardından geldi. Reformlar, bütçe ve seçim görevlilerinin maaşlarının düşürülmesini de öngörüyor.

Lopez Obrador, Washington'un bildiriyi yayımlayarak, ABD'nin Batı Yarımküre üzerindeki hakimiyetini savunan 200 yıllık Monroe Doktrini'ne bağlı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Lopez Obrador bu doktrinin, ABD'yi "dünyanın hükümetiymiş gibi hissettirdiğini" ifade etti.