Mart ayında Ardahan'a lapa lapa kar yağdı
Ardahan'da lapa lapa kar yağışı sonrası kent merkezi yeniden beyaza büründü. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.
Mart ayında Ardahan'a lapa lapa kar yağdı
ARDAHAN - Ardahan'da lapa lapa kar yağışı sonrası kent merkezi yeniden beyaza büründü.
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Kent merkezine yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Manzarayı izleyenler, kartpostallık görüntüleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Vatandaşlar, Mart ayında bu denli yağan kara şaşırdıklarını söylediler.