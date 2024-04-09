Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, manevi bir huzur iklimi içinde idrak edilen mübarek ramazan ayının geride bırakıldığını, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ettiklerini belirtti.

Mardinlilerin, aziz milletin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığını ifade eden Akkoyun, mesajında şunları kaydetti:

"Bu ayda sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma gibi bizi biz yapan değerlere daha derin duygularla sarıldık, daha fazla kenetlendik. Böylesine samimi duygularla bugün ulaştığımız Ramazan Bayramı; mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendiği ve insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna ve mübarek bir gündür. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın dalgalanması, ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Rabb'im makamlarını ali eylesin. Hayattaki gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyoruz."