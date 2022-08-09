Mardin gündem haberi | Mardin'de Türk Kızılay'dan vatandaşlara aşure ikramı
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Mardin haberleri: Mardin'de Türk Kızılay tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.
Mardin'de Türk Kızılay tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.
Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Artuklu Kızılay Kadın Birimi ile hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.
Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.
AA / Şahin Seçen - Güncel