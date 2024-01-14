Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kabala Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AH 396 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, devrildi.
Araçta bulunan, H.A (27), M.T (20), M.Ç. (34) ve H.C. (21) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.