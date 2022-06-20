Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Mardin'de bir evde çıkan yangın ağır hasara yol açtı. Mardin'de bir evde çıkan yangın ağır hasara yol açtı. Merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 13 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar güvenli şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlara ve itfaiye ekiplerine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Evde yangın dolayısıyla ağır hasar oluştu. AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel Güncel Haberler

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