Mardin'de cip ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cip ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Artuklu-Kızıltepe kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 35 AKT 023 plakalı cip, 47 ACT 625 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.