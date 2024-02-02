Üye Girişi
Haberler

Mardin'de akraba kavgası: 4 kişi yaralandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Mardin'in Artuklu ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'de akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Artuklu ilçesi kırsal Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Şükran C. (64), Mehmet C. (64), Arabi C. (59) ve Cevdet C. (55) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Artuklu Mardin Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title