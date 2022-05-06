Manuel Lopez Obrador, visited Guatemala

Meksika Cumhurbaşkanı Manuel Lopez Obrador, Orta Amerika turu kapsamında Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giamattei ile bir araya geldi. İki cumhurbaşkanı, Ulusal Kültür Sarayı'nda göç, sınır güvenliği ve ülke sınırlarının güvenliğini artırmaya yönelik basın toplantısı düzenledi.