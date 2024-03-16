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Mansur Yavaş, ATO Üyelerine Projelerini Anlattı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis ve komite üyelerine, yaptığı yatırımları ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis ve komite üyelerine, 5 yıl boyunca yaptığı yatırımları ve seçimleri kazanması halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri hakkında bilgi verdi.

ABB'nin yazılı açıklamasına göre, Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ile ATO'da düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, ortak akılla belediyeyi yönettiğini belirterek, Ankara Kent Konseyi'nin (AKK) 1800'ün üstündeki katılımcısıyla birlikte karar alarak şehrin problemlerine çözüm aradıklarını aktardı.

Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde hayata geçirdiği projelere dikkati çeken Yavaş, "Beypazarı'na da turist getireceğim' dediğim zaman kimse inanmamıştı. Şimdi de iddia ediyorum Beypazarı'nı yaptığım gibi Ulus'u da turizmin merkezi yapacağım. Ulus'ta dokunmadığımız hiçbir bina kalmadı. 'Ankara'ya bir de benim gözümle bakın' demiştim daha önce de. Ulus'ta kravatlı insanların yeniden gezmesini istiyoruz. Ulus, başkentin gözde turizm merkezlerinden biri olacak."

"Ankara, Ahiliğin merkezidir"

Seçimden sonra rozetini çıkartarak hizmetlerini sürdürdüğünü ifade eden Yavaş, Başkent Kart aracılığıyla 3 yıldır gerçekleştirdiği sosyal yardım desteklerini dile getirdi.

Esnaf çocuğu olduğunu anlatan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara, Ahiliğin merkezidir. Ticarette güzel ahlakın, cömertliğin, geleneğin kalbinin Ankara'da atmasının gerektiğini çok iyi bildiğim için esnaf ve tüccarın huzurunu ve bereketi korumanın çok önemli olduğuna inanıyorum. 68 meslek grubunuzdan seçilmiş 192 meclis 260 komite üyeniz, 22 bin ayrı meslek kodunda faaliyet gösteren üyelerinizin hukukunu korumak için ATO'nun seçilmiş organ üyelerinin verdiği mücadeleyi yakından takip ediyorum. Ekmeğinizin peşinde olduğunuzu biliyorum. Ekmeğinizin dışında hiçbir güce boyun eğmeyeceğinizi de biliyorum. Ben de sizin bu ekmek mücadelenizde size hükmedenlerden değil, hizmet edenlerden oldum."

Kaynak: AA / Güncel

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