Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mansur Yavaş 1 milyon 720 bin 993, AK Parti adayı Turgut Altınok 922 bin 641 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 87,89 )

Yavaş'ın öz geçmişi

Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955'te Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamlayan Yavaş, 1983'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989-1994 yıllarında Beypazarı Belediyesi Meclis üyesi olarak görev alan Yavaş, 1999-2009 yıllarında Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptı.

2009 ve 2014 seçimlerinde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yavaş, 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Mansur Yavaş, evli ve 2 çocuk babası.