Manisa Saruhanlı'da Orman Yangını

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin Hatıplar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 39 arazöz, 6 uçak, 5 helikopter, 4 su tankeri, 3 dozer ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi'nde 13.30 saatlerinde başlayan orman yangınına 39 arazöz,6 uçak, 5 helikopter, 4 su tankeri, 3 dozer ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Saruhanlı'nın Hatıplar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 39 arazöz,6 uçak, 5 helikopter, 4 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda orman işçisiyle, itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.