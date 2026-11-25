(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde üreticilerin yaşadığı sorunlar gündeme geldi. Yeni Parti Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, zeytin ve kuru üzüm üreticilerinin yaşadığı fiyat sorunlarına dikkati çekerek, " Zeytin, zeytinyağı üreticisini ortada bıraktınız" dedi. CHP'li Gülizar Biçer Karaca, çiftçilerin 2007-2025 döneminde 2 trilyon 946,6 milyar liralık destekten mahrum kaldığını savunurken, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, devletin çiftçilere 877 milyar lira borçlu olduğunu söyledi. MHP'li Mustafa Kalaycı ise üreticilerin borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması çağrısı yaptı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri milletvekillerinin değerlendirmeleriyle devam ediyor.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, tarım sektöründe üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, kirazın dalda kaldığına, üzümün asmalardan kesilerek yere döküldüğüne ve zeytinin toplama maliyetini karşılamadığı için üreticinin elinde kaldığına ilk kez tanıklık ettiklerini söyledi. Kendisinin de zeytin üreticisi olduğunu belirten Bakırlıoğlu, bu sezon zeytin toplama maliyetinin zeytinin satış fiyatından daha yüksek olduğunu ifade etti. Zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunları Bakan Yumaklı'ya aktaran Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim bölgemizdeki zeytinin ortalaması ilk günlerde 35 lira geliyordu. Ertesi gün 30 liraya düştü. Bir ertesi gün 25 liraya düştü. 20 liraya düştü. Bütün Türkiye'de aynı anda aynı şekilde fiyatlar düştü. Artık toplama maliyetini karşılamamaya başladı. İnsanlar akşama kadar zeytin topladılar. Yevmiyecinin parasını denkleştirmek için cebinden para vermek zorunda kaldılar."

Akhisar'da uçsuz zeytinin 15 liraya satıldığını, toplama maliyetinin ise 20 lira olduğunu belirten Bakırlıoğlu, ilçe tarım müdürlüklerinin zeytinin maliyetini 45-55 lira arasında hesapladığını söyledi. Üreticilerin eylem yaparak zeytin toplamayacaklarını açıkladıklarını ancak seslerini duyuramadıklarını ifade eden Bakırlıoğlu, zeytinyağının üreticideki satış fiyatının da bir ay içerisinde 200 liradan 150 liraya gerilediğini kaydetti.

Bakırlıoğlu, "Dane zeytine, zeytinyağına primi kaldırdınız Sayın Bakanım. Bakın, zeytinyağına prim ilk verildiği sene bugünkü parayla destekleme 20 liraydı. Bunu tekrardan getirmeniz lazım. Hem dane zeytine hem de zeytinyağına mutlaka destekleme getirmeniz lazım" dedi. 2010 yılında 90 milyon olan zeytin ağacı sayısının bugün 210 milyona ulaştığını belirten Bakırlıoğlu, üretim hedeflerine ulaşılmasına rağmen üreticilerin borçlarını ödeyemediğini söyledi.

Bakırlıoğlu, "Tamam şampiyonuz da biz borcumuzu ödeyemiyoruz Sayın Bakanım. Bu kadar destek verdiniz. Daha sonra bizi unuttunuz. Ortada bıraktınız. Zeytin, zeytinyağı üreticisini ortada bıraktınız. Madem böylesine hedefler konuldu, Allah aşkına iş tüketimi artırmak için, pazarlama için, ihracat için en ufak politikanız yok" diye konuştu.

"ÜRETİCİ 120 LİRADAN SATTIĞI KURU ÜZÜMÜ BU YIL 55-65 LİRAYA SATMAK ZORUNDA KALDI"

Kuru üzüm üreticilerinin de zor bir sezon geçirdiğini belirten Bakırlıoğlu, yüksek rekolte beklentisine rağmen sektörün yaklaşık 20 bin ton stokla yeni sezona girdiğini söyledi. Özbekistan, Afganistan ve Çin'den hayvan yemi adı altında kuru üzüm getirildiğini, bu ürünlerin hayvan yemi olarak kullanılmayıp sirke, pekmez ve alkol fabrikalarına gönderildiğini öne süren Bakırlıoğlu, konuyu daha önce Ticaret Bakanlığı'na bildirdiklerini ancak önlem alınmadığını savundu.

Geçen yıl kuru üzüm fiyatının 120-130 lira olduğunu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl alım fiyatını 95 lira olarak açıkladığını belirten Bakırlıoğlu, açıklanan fiyatın geç duyurulduğunu ve TMO'nun bu fiyattan alım yapmadığını iddia etti. Bakırlıoğlu, "Toprak Mahsulleri Ofisi de 95 liraya açıkladı ama 95 liradan 1 kilogram kuru üzüm dahi almadı iddia ediyorum. 85 liradan kuru üzüm aldı. Ve ne yazık ki üzüm üreticilerimiz tüccarın insafına terk edilmiş. Geçen sene 130 lira üzüm satan üretici bu sene 55 lira, 60 liraya, 65 liraya kuru üzüm satmak zorunda kaldı" dedi.

Üreticilerin borçlarını ödeyebilmek için traktörlerini ve bağlarını satmaya çalıştığını ancak alıcı bulamadığını söyleyen Bakırlıoğlu, Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde üreticilerin 11 ay boyunca emek vererek yetiştirdikleri üzümleri dere yataklarına döktüğünü ifade etti.

KARACA: "KAYITLI ÇİFTÇİ SAYISI GERİLEDİ"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, tarımın ülkelerin gıda güvenliği ve ekonomik bağımsızlığının temeli olduğunu belirterek, tarım politikalarında kamucu yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi. Üretimin planlanması, girdi maliyetlerinin çiftçiler için uygun hale getirilmesi, desteklerin güçlü ve zamanında verilmesi, maliyetler gözetilerek alım garantilerinin sağlanması gerektiğini ifade eden Karaca, hasat dönemlerinde çiftçinin ürettiği ürünlere yönelik ithalatın engellenmesini önerdi.

Tarım sektöründeki istihdam ve çiftçi sayısındaki azalmaya dikkati çeken Karaca, 2002 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 800 bin çiftçi bulunduğunu, bu sayının 2025 yılında 2 milyon 400 bine gerilediğini söyledi. Karaca, sistemde kayıtlı çiftçilerin yaş ortalamasının ise 58 olduğunu belirtti.

TÜİK verilerine göre 2002 yılında tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısının 7,5 milyon olduğunu, 2026 yılının ilk çeyreğinde bu sayının 4,6 milyona düştüğünü ifade eden Karaca, 24 yılda tarımsal istihdamın 2,9 milyon kişi azaldığını kaydetti. Tarım Bağ-Kur kapsamındaki sigortalı sayısındaki düşüşe de dikkati çeken Karaca, 2008 yılında 1 milyon 127 bin 744 olan tarım Bağ-Kur'lu sayısının 2025 yılında 656 bin 264'e, 2026 yılının ağustos ayında ise 534 bin 731'e gerilediğini söyledi.

"2007-2025 DÖNEMİNDE ÇİFTÇİYE 921,4 MİLYAR LİRA DESTEK VERİLDİ"

Çiftçiye verilmesi gereken tarımsal desteklerin yasal düzenlemeyle güvence altına alındığını hatırlatan Karaca, 2007 yılında yapılan düzenlemeye göre tarımsal desteklerin gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inden az olmaması gerektiğini söyledi.

2007-2025 döneminde çiftçilerin bu düzenlemeye göre alması gereken toplam desteğin 3 trilyon 868 milyar lira olduğunu belirten Karaca, aynı dönemde verilen desteğin 921,4 milyar lirada kaldığını ifade etti. Karaca, hesaplamasına göre çiftçilerin söz konusu dönemde alması gereken destek ile verilen destek arasındaki farkın 2 trilyon 946,6 milyar lira olduğunu söyledi.

KAYA: "KANUNEN TAM 877 MİLYAR LİRA BORÇLUSUNUZ"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesini yetersiz bulduklarını belirterek, çiftçilerin Bakanlıktan beklentilerinin ve umutlarının azaldığını söyledi.

Tarım Kanunu'na göre tarımsal destekleme kaynaklarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1'inden az olamayacağını hatırlatan Kaya, 2027 yılı için öngörülen gayrisafi yurt içi hasılanın 111 trilyon lira olduğunu, bu doğrultuda çiftçilere ayrılması gereken asgari desteğin 1 trilyon 112 milyar lira olduğunu ifade etti. Kaya, Bakanlığın çiftçilere ayırdığı kaynak ile kanunen verilmesi gereken destek arasındaki farka dikkati çekerek, "2027 yılı için öngörülen gayrisafi yurt içi hasıla 111 trilyon lira ve kanunen çiftçiye ayrılması gereken asgari tutar 1 trilyon 112 milyar lira. Şimdi siz çiftçiye milli gelirin yalnızca 1/2000'ini veriyorsunuz. Kanunen tam 877 milyar lira borçlusunuz" diye konuştu.

Çiftçilerin bankalara olan tarımsal kredi borcunun 1,4 trilyon lirayı aştığını, takipteki kredilerin ise bir yılda üç katından fazla arttığını belirten Kaya, açıklanan desteklerin üreticilerin sorunlarını çözmediğini söyledi.

"DİYARBAKIR'DA TARIMSAL SULAMANIN YÜZDE 81'İ ELEKTRİKLE YAPILIYOR"

Seçim bölgesi Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki çiftçilerin sulama maliyetleri nedeniyle yaşadığı sorunları gündeme getiren Kaya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin'de tarımsal sulamanın yüzde 70'inin elektrikle yapıldığını söyledi. Türkiye genelinde elektrikle gerçekleştirilen tarımsal sulamanın yarısının bu altı ilde yapıldığını belirten Kaya, ülkede üretilen pamuğun yüzde 60'ının da bu bölgede yetiştirildiğini kaydetti.

Batıdaki ovalarda cazibeli sulamayla dönüm başına 18 liraya sulama yapılabildiğini, bölgede ise yerin yüzlerce metre altından elektrikle su çıkaran çiftçilerin dönüm başına bin 300 lira enerji faturası ödediğini ifade eden Kaya, Diyarbakır'da tarımsal sulamanın yüzde 81'inin elektrikle, yüzde 19'unun ise açık kanallarla yapıldığını söyledi.

Üreticinin sattığı pamukta yüzde 1 KDV uygulanırken sulamada kullanılan elektrikten yüzde 10 KDV alındığını belirten Kaya, 2003-2023 yılları arasında uygulanan yüzde 35'lik sulama enerjisi desteğinin kaldırıldığını hatırlattı. Kaya, bölgedeki sulama ana kanalları ve şebekeleri tamamlanana kadar çiftçilere sulama enerjisi desteğinin yeniden verilmesini istedi. Batman Sol Sahil Sulama Projesi'nin ana kanallarının 20 yıl önce yapıldığını ancak yan kanalların tamamlanmaması ve pompaj maliyetinin çiftçiye bırakılması nedeniyle yatırımın atıl kaldığını söyledi.

"KADIN ÇİFTÇİLERİN ÇKS'YE KENDİ ADLARINA KAYIT YAPTIRMASININ ÖNÜ AÇILMALI"

Kaya, tarımda çalışan kadınların yaşadığı sorunlara da dikkati çekerek, yaklaşık 2 milyon kadının tarımsal üretimde çalışmasına karşın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı kadın çiftçi sayısının yalnızca 300 bin civarında olduğunu söyledi. Kadın üreticilerin tohumdan hasada, hayvan bakımından ev içi emeğe kadar üretimin her aşamasında ağır yük taşıdığını belirten Kaya, tapu ve işletme mülkiyetinin erkeklerin üzerine olması nedeniyle kadınların doğrudan desteklerden, tarımsal kredilerden ve sübvansiyonlardan yararlanamadığını ifade etti.

Tarımdaki kadın emeğinin büyük bölümünün güvencesiz, kayıt dışı ve ücretsiz aile işçiliği adı altında sömürüldüğünü belirten Kaya, kadınların emeklilik ve sağlık gibi temel sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakıldığını söyledi. Kaya, "Kadın çiftçilerin mülkiyet şartı aranmaksızın kendi adlarına ÇKS kaydı yaptırabilmelerinin önü açılmalıdır. Tarımda çalışan ücretsiz aile işçisi kadınların sosyal güvenlik primleri tarımsal destekleme bütçesinden karşılanmalı ve kadın üretici kooperatiflerine bütçeden doğrudan pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır." dedi.

KALAYCI: "ÇİFTÇİNİN BORÇLARI ERTELENMELİ, UYGUN ŞARTLARDA YAPILANDIRILMALI"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, birçok üründe fiyatların enflasyonun altında kaldığını, bazı ürünlerin geçen yılki fiyatlarının da altına düştüğünü belirterek, üreticilerin ürünlerini satmakta zorlandığını söyledi. Elma üreticisinin ürününe 2-3 liraya dahi alıcı bulamadığını ifade eden Kalaycı, yalnızca Kadınhanı ilçesinde 10 bin ton eğlencelik ayçiçeğinin satılmayı beklediğini kaydetti. Bazı ürünlerin toplama masrafını bile karşılamadığı için tarlada ya da dalında kaldığını belirten Kalaycı, bu ürünlerin okul, yurt ve kışla gibi yerlere, ayrıca dar gelirli vatandaşlara ulaştırılarak değerlendirilmesinin planlanıp planlanmadığını sordu.

Üreticilerin kredi borçlarının yanı sıra akaryakıt, gübre, ilaç, tohum ve yem bayilerine de borçlu olduğunu belirten Kalaycı, "Tarımsal üretim milli güvenlik ve toplumsal istikrar meselesidir. Çiftçimize, besicimize ve süt üreticimize ilave destekler verilmeli. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçlarına erteleme ve uygun şartlarda yapılandırma yapılmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA