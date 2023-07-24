Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 4 uçak, 9 helikopter, 56 arazöz, 5 dozer, 25 itfaiye aracı, 15 su tankeri, 10 TOMA, 3 kepçe, 4 ambulans, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne ait su tankerleri, iş makineleri, jandarma ve AFAD ekipleri müdahale ediyor.

Manisa'daki yangına müdahale devam ediyor

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar ve Sarısığırlı mahallelerinde ormanlık alanda devam eden yangına 4 uçak, 9 helikopter, 56 arazöz, 5 dozer, 25 itfaiye aracı, 15 adet su tankeri, 10 adet TOMA, 3 kepçe, 4 ambulans, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne ait su tankerleri, iş makineleri, jandarma ve AFAD ekiplerince müdahale ediliyor.

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar ile Sarısığırlı mahallelerinin bulunduğu mevkideki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine hızla olay yerine giden Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER), sağlık ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yangına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, tahliye ve söndürme çalışmaları için seferber oldu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik ve ilgili kurum yetkilileri de yangının etkili olduğu bölgede söndürme çalışmalarını takip ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının kontrol altına alınması için bölgede 4 uçak, 9 helikopter, 56 arazöz, 5 dozer, 25 itfaiye aracı, 15 adet su tankeri, 10 adet TOMA, 3 kepçe, 4 adet ambulans, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğüne ait su tankerleri, iş makineleri ile jandarma ve AFAD ekipleri gibi çok sayıda yer ekibinin çalışma yürüttüğünü söyledi.