Manisa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.