Manisa'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi ova yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 13 Ağustos Pazar günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Turgut (70) idaresindeki 45 TB 536 plakalı motosiklet ile K.C. idaresindeki 06 EY 9075 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Turgut, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Turgutlu Devlet Hastanesine, ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Turgut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turgut'un ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor. - MANİSA