Manisa'da, kurtuluş yıl dönümü töreninde fenalaşan Kıbrıs gazisi hastaneye kaldırıldı

MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende, aniden rahatsızlanan Kıbrıs Gazisi İsmail Kayratçı (70) hastaneye kaldırıldı. Törende bulunan kızı Tülin Kayratçı'yı ise diğer gaziler teselli etti.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Başta valilik olmak üzere siyasi partilerin il başkanlıkları, askerler ve çeşitli dernekler Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunduğu sırada selam duran Kıbrıs Gazisi İsmail Kayratçı, bir anda sendeledi. Yere düşeceği sırada, törendeki gazeteciler tarafından tutulan gaziye, sağlık ekipleri müdahale etti. Babasının fenalaştığını gören kızı Tülin Kayratçı panik yaşadı. Tülin Kayratçı'yı diğer gaziler teselli etti. Tedbir amacıyla törende hazır bulunan ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gazinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'ŞEHİTLİKLERDEN ALDIKLARI TOPRAĞI VALİYE TAKDİM ETTİLER'

Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterilerinin ardından törende, Afyonkarahisar Kocatepe'den yola çıkan atlı birlikler, getirdikleri Türk bayraklarını Vali Ünlü ve Başkan Ergün'e takdim etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından teslim edilen Türk bayrağını alan Büyük Taarruz Bisiklet Grubu, Ankara Anıtkabir ve kurtuluş mücadelesinin yaşandığı yerlerde bulunan şehitliklerden aldıkları toprakla birlikte Vali Ünlü'ye takdim etti. Daha sonra atlı birlikler İzmir'e uğurlandı.