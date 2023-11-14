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Manisa'da Hint keneviri yetiştiricisi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Hint keneviri yetiştirip ikametinde kurutan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4 kök Hint keneviri ve 5 gram kubar esrar ele geçirdi.