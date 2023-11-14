Manisa'da Hint keneviri yetiştiricisi yakalandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Hint keneviri yetiştirip ikametinde kurutan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4 kök Hint keneviri ve 5 gram kubar esrar ele geçirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde Hint keneviri yetiştirip ikametinde kurutan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gökçeköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonrası şüpheli N.T.'nin (36) ikametine operasyon düzenleyip, ikamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, kurutulmaya bırakılmış 4 kök Hint keneviri ve 5 gram kubar esrar ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA