Devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mert Özoral (21) idaresindeki 35 ZV 0048 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi Manisa Caddesi'nde devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özoral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
AA / Serkan Özcan - Güncel