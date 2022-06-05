Devrilen otomobilin sürücüsü öldü Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Mert Özoral (21) idaresindeki 35 ZV 0048 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi Manisa Caddesi'nde devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özoral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. AA / Serkan Özcan - Güncel Yunusemre Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.