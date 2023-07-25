Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 14 ev ve 3 ahır yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

23 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün saat 13.00 sıralarından çıkan orman yangını, bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yaptığı yazılı açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. Alevler 250 hektarlık alanda etkili oldu. Ne kadar alanın yandığıyla ilgili tespit çalışması yapılacak" dedi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,