Manisa'da Çiftçilerin Örtü Altında Hasat Ettiği Üzümler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, hava geçirme özelliği olan örtülerle kapladıkları bağlarında geç olgunlaşmasını sağladıkları üzümlerini kış aylarında hasat edip pazara sunuyor. Olgunlaşması geciktirilen üzümler, aralık ayının sonuna kadar hasat edilebiliyor ve büyük bir emekle korunan üzümler sofralarla buluşuyor.

Manisa'da çiftçiler, hava geçirme özelliği olan örtüyle üzerini kapladıkları bağlarında geç olgunlaşmasını sağladıkları ürünlerini, kış aylarında hasat edip pazara sunuyor.

Türkiye'nin üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kayıt altındaki 120 bin dönüm bağın yaklaşık 100 bin dönümü, temmuzda örtü altına alındı.

Olgunlaşması geciktirilen sofralık üzümler, aralık ayının sonuna kadar hasat edilebiliyor.

Taze üzümlerin önemli bölümü Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya'ya ihraç ediliyor, kalanı da iç piyasaya sunuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, Türkiye'nin hiçbir bölgesinde taze üzüm yokken Sarıgöl ilçesinde büyük bir emekle korunan üzümlerin hasat edilerek sofralarla buluşturulduğunu söyledi.

Sarıgöllü üreticilerin, üzümleri dalında koruyarak ürünlerine katma değer kazandırdığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Bir ürünü erken ya da geç üretip dalından hasat edebildiğiniz zaman bu size piyasada ayrı bir avantaj sağlıyor. Burada bu örtü sayesinde kasımın sonunda dalından üzüm hasat edip, iç piyasaya ürün verip ve ihracata da katkı sunuyorlar. Bu aralık sonuna kadar da devam edecek. Hasadı erkene ya da geçe alabilmeniz fiyat anlamında önemli avantaj sağlıyor. Arzın az olduğu zamanda piyasaya sunduğunuz ürün kıymetli oluyor. Burada örtü sistemiyle başardığımız husus bu aslında."

Öztürk, örtü altı üzüm üretiminde yeni tekniklerle ilgili çalışmalar da yürüttüklerini dile getirdi.

"Erkenci yetiştirdiğimiz zaman çok bir şey kazanamıyoruz"

İlçenin "üzümün başkenti" olduğunu kaydeden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de üzüm hasadının aralık ayında devam ettiğini belirterek, "1 dönüm bağın bakım maliyeti, çiftçiye 20 bin liraya mal oluyor. Para kazanılıyor adedi.

Sarıgöllü üretici Hasan Gedikoğlu da ağustosta normal hasat döneminde kilogramı 12 ila 13 liradan alıcı bulan üzümün kasımda 40 liraya satıldığına dikkati çekerek, "Erkenci yetiştirdiğimiz zaman çok bir şey kazanamıyoruz. Bekletmemiz gerekiyor. Kasım, aralık ayına kadar bekletebilirsek bir şeyler kazanabiliyoruz." diye konuştu.