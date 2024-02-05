Manisa'da Camide Bıçaklı Saldırı: Arkadaşını Öldürdü

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, Feyzullah Demir'in (36), bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen arkadaşı İbrahim G. (35) tarafından camide bıçaklanarak öldürüldüğü olayın; caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Pazarcılık yapan ve hafif derecede otizmli olan Feyzullah Demir ve dün ilçede berberlik yapan arkadaşı İbrahim G. sabah namazı için Çarşı Merkez Camisi'ne geldi. Camide iki arkadaş farklı yerlerde oturdu. Bir süre sonra İbrahim G., yanında bulunan bıçakla arkadaşı Demir'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayın ardından bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen İbrahim G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim G., tutuklandı.

Öte yanda olayın caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.(DHA)