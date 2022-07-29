Manavgat yangınından kurtarılan gebe keçinin yavruları büyüdü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl çıkan büyük orman yangınından kurtarılarak Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen keçi ve koyunlar uyum içinde yaşıyor. Yangından gebe kurtarılan, 'Damla' adı verilen keçinin çiftlikte dünyaya getirdiği yavruları 'Çaça' ve 'Saşa' ise büyüdü.

Manavgat'ta geçen yıl yaşanan Türkiye'nin en büyük orman yangını felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Buradaki yangında yaralanan hayvanlar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerince kurtarılıp 21 gün boyunca tedavi edildikten sonra Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Koyun ve keçilerden oluşan, vücutlarının büyük bölümünde yanıklar bulunan hayvanların tedavisi Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde de devam etti. Yangından gebe kurtarılan 'Damla' adı verilen keçi çiftlikte doğum yaptı. Damla'nın, ikizleri 'Çaça' ve 'Saşa' büyüdü. Yangından yaralı kurtarılan ve ön ayakları tutmayan 'Özgür' isimli keçiye ise özenle bakılıyor.

"Geçen yıl Manavgat yangınından kurtarılan keçi ve koyunlar, çiftliğimize geldi. Hepsine burada tedaviler uygulandı. Birçoğunun tedavisini bizzat kendim yaptım. Şu anda ön ayakları tutmayan ve tedavisi devam eden 'Özgür' isimli keçimiz var. Bizimle hayata tutunup, iyileştikten sonra yavrusu olan 'Damla' isimli keçimiz burada. Damla'nın 2 tane yavrusu oldu. Erkek yavrulara 'Sasa' ve 'Çaça' ismini verdik. Hayatlarına bizimle burada devam ediyorlar. Burada birlikte çok zaman geçiriyoruz. Belki de yeryüzünün cennetini burada görüyorlar. Yangından kurtardığımız hayvanların bir kısmı buradayken bir kısmını ise Osmaniye'de bulunan HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne naklettik. Burada bulunan yangından kurtarılan koyun ve keçilerimiz, çiftlikte diğer hayvanlarla uyum ve huzur içinde yaşıyorlar."