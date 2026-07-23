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Manavgat OSB altyapı ihalesi ağustosta

Manavgat OSB altyapı ihalesi ağustosta
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı yapım ihalesinin ağustos ayında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı yapım ihalesinin ağustos ayında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve MATSO Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Abdurrahman Hatipoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette Manavgat OSB'de gelinen son durum, yatırım süreci, bölgenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi programına dahil edilmesine yönelik çalışmalar ile altyapı ihalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Güngör, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'dan altyapı yapım ihalesinin Ağustos ayında gerçekleştirileceğinin müjdesini aldıklarını ifade etti.

Bu gelişmenin Manavgat OSB'nin hayata geçirilmesi adına önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Güngör, "Altyapı ihalesinin tamamlanmasının ardından çalışmalar hız kazanacak. Organize Sanayi Bölgemizin faaliyete geçmesiyle birlikte Manavgat'ımız yatırım, üretim ve istihdam açısından önemli kazanımlar elde edecek." dedi.

Güngör, Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanmasının ilçenin ekonomik büyümesine ivme kazandıracağını belirterek, sürece destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Taş
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