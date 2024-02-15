Maltepe'de Sahte İçki İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Maltepe'deki bir iş yerinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi.
İstanbul Maltepe'deki iş yerinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki imal ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasında şüpheli A.K'nin iş yerinin alt katında sahte içki imal ederek sattığını belirledi.
İş yerinde yapılan aramalarda, 127 alkol şişesi, 15 litre etil alkol, şişe içinde 86 alkol konsantresi ve 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.