Maltepe Belediyesi'nden uygun fiyatlı çay kampanyası

Maltepe Belediyesi'ne bağlı tüm sosyal tesislerde ağustos ayı boyunca çayın fiyatı 1 TL olacak. Bu kampanya ile vatandaşların zorlaşan ekonomik koşullar karşısında sosyal hayattan uzaklaşmamaları ve uygun fiyatla hizmetlerden faydalanmaları hedefleniyor.