Maltepe Belediyesi'nden uygun fiyatlı çay kampanyası
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Maltepe Belediyesi'ne bağlı tüm sosyal tesislerde ağustos ayı boyunca çayın fiyatı 1 TL olacak. Bu kampanya ile vatandaşların zorlaşan ekonomik koşullar karşısında sosyal hayattan uzaklaşmamaları ve uygun fiyatla hizmetlerden faydalanmaları hedefleniyor.
Maltepe Belediyesi'ne bağlı tüm sosyal tesislerde çayın fiyatı ağustos ayı boyunca 1 TL olacak.
Maltepe Belediyesi, vatandaşları zorlaşan ekonomik koşullar karşısında destekleyen yeni bir çalışmayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Maltepe Belediyesi tesislerinde çay ağustos ayında 1 TL'den satılacak. Kampanyayla vatandaşların zorlaşan ekonomik koşullar karşısında sosyal hayattan uzaklaşmasını önleyerek uygun fiyatla hizmetlerden faydalanmaları hedefleniyor.
Uygulama; Zümrütevler Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi No 8'de bulunan Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kafesi'nde, Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı yanındaki Maltepe Kitap Sevgi Kafe'de ve Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi No 18'de bulunan Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde geçerli olacak.