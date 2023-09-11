Malkara'da Otomobilin Durağa Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin durağa çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada yaralananlar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin durağa çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.U. yönetimindeki 34 CLM 631 plakalı otomobil, Izgar Mahallesi'nde otobüs durağına çarptı.
Kazada sürücü S.U. ile araçta bulunan F.U. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.U, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel