Mali'de Dünya Sağlık Örgütü çalışanı kaçırıldı Güncel Haberler Mali'nin kuzeyinde Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bölge ofisinden bir temsilcinin kaçırıldığı bildirildi. Mali'nin kuzeyinde Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bölge ofisinden bir temsilcinin kaçırıldığı bildirildi. AA muhabirine konuşan Menaka Bölgesi Sağlık Direktörü Moustapha Sissoko, DSÖ'nün bölge ofisinden bir temsilcinin kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi. Sissoko, ismi açıklanmayan DSÖ temsilcisinin mola vermek üzere ofisten ayrıldığı sırada kaçırıldığını kaydetti. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünde çalışan bir Mali vatandaşı da 19 Aralık 2022'de ülkenin kuzey bölgesi Gao'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor. Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor ve bölgede sık sık adam kaçırma olayları yaşanıyor. Kaynak: AA / Güncel Dünya Sağlık Örgütü Güncel Haberler

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