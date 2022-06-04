Malezya İçişleri Bakanı Zainudin ziyaretlerde bulundu - Haberler

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Malezya İçişleri Bakanı Zainudin ziyaretlerde bulundu

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bakan Zainudin ve beraberindekiler, Enez ilçesinde sınır fiziki güvenlik sistemleriyle ilgili çeşitli incelemeler yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Zainudin ve Malezya İçişleri Bakanlığı ekibi kentin simgesi Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni de ziyaret etti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ali Mehmetçik Oğuz, camide devam eden restorasyon çalışmaları hakkında Malezya heyetine bilgi verdi.

Ziyarette Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Müftüsü Alettin Bozkurt da yer aldı.

Bakan Zainudin kentten ayrılmadan önce yaptığı konuşmada Edirne'yi çok beğendiğini söyledi.

Vali Kırbıyık'a misafirperverliği için teşekkür eden konuk bakan, Edirne'ye tekrar gelmek istediğini kaydetti.

Vali Kırbıyık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Zainudin'e Selimiye Camisi tablosu hediye etti.

AA / Cihan Demirci - Güncel

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