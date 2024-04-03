Malatya Valisi Hayvancılık İşletmelerini Ziyaret Etti

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yazıcı, inceleme ziyaretlerine ilk olarak 2020 yılında hayvancılık faaliyetine başlayan Mert Vahap Yaşılak'a ait 1065 sığır kapasiteli işletmeyi gezerek, Yaşılak'tan bilgi aldı.

Ardından kentte 2001 yılında hayvancılık faaliyetine başlayan Abdullah Öngenli'ye ait 3 bin sığır kapasiteli işletmeye geçen Vali Yazıcı, burada da çalışmalar hakkında Öngenli ile görüştü.

Daha sonra Ali Tanöz'e ait 1156 baş kapasiteli besi işletmesi ve Mehmet Yılmaz'ın işlettiği 1000 baş kapasiteli sütçü ivesi melezi koyun işletmesini gezen Yazıcı'ya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, ilgili kurum müdürleri ve işletme sahipleri eşlik etti.