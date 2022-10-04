Malatya haberleri | Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı Güncel Haberler Malatya haberine göre Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi. Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi. Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde Ali Toksöz'e ait keçi, kayalıklarda mahsur kaldı. Toksöz'ün durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu keçi mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı. Toksöz, kurtarma çalışmasına katılan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Volkan Kaşik İtfaiye Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya haberleri | Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.