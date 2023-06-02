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Malatya'da İki Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Malatya'da İki Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Güncel Haberler

Malatya'da iki aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Sivas karayolu Tepeköy Mevkiinde K. Ç. (28) idaresindeki 47 ACH 992 plakalı araç ile Ş. Ö. (44) yönetimindeki 44 FS 895 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza yaralanan F.Ç. (27), A. Y. (29), Ş.Ö. (44), F. G. (24), U. G. (11), H.G. (45) ve A. Ö. (43) 112 ambulansları ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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