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Malatya'da Horoz Dövüştürenlere Yüksek Para Cezası

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştüren 9 kişiye 57 bin 825 lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar parası ve horozlara da el konuldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştüren 9 kişiye 57 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Büyük Hüseyin Bey Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin çatı katında horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 9 kişiye 57 bin 825 lira idari para cezası uyguladı.

Operasyonda, kumar parası 2 bin lira ile 2 horoza da geçici olarak el konuldu.

Söz konusu adreste kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan A.S.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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