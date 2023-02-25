Mahmut Tanal: 'Şanlıurfa'da Depremzede Çiftçilerin Ziraat Bankası'na Yatan Tarımsal Destekleme Paraları, Yine Özel Elektrik Şirketi Dedaş'ın Hesabına...

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Hani depremin yaralarını hep birlikte sarıyorduk? Hani gün birlik ve beraberlik günüydü? Hani Şanlıurfa 'afet bölgesi' ilan edilmişti? Şanlıurfa'da depremzede çiftçilerin Ziraat Bankası'na yatan tarımsal destekleme paraları, yine özel elektrik şirketi DEDAŞ'ın hesabına aktarıldı" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da depremden etkilenen çiftçilerin hesabına yatan tarımsal destekleme paralarının, DEDAŞ hesabına aktarıldığını açıkladı. Tanal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından işlem dekontu görseliyle birlikte şu paylaşımı yaptı:

"Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Hani depremin yaralarını hep birlikte sarıyorduk? Hani gün birlik ve beraberlik günüydü? Hani Şanlıurfa 'afet bölgesi' ilan edilmişti? Şanlıurfa'da depremzede çiftçilerin Ziraat Bankası'na yatan tarımsal destekleme paraları, yine özel elektrik şirketi DEDAŞ'ın hesabına aktarıldı. Bahane hep aynı!

"ÇİFTÇİSİNİN YENİ YATAN MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ PARASI, 'TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİ BORÇLARI' GEREKÇESİYLE DEDAŞ'A GİTTİ"

Şanlıurfa'nın gariban çiftçisinin yeni yatan mazot ve gübre desteği parası, 'tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borçları' gerekçesiyle DEDAŞ'a gitti. Bari deprem döneminde bu fırsatçılığa izin vermeseydin ey iktidar sahipleri! Dün kameraların karşısına geçen Tarım Bakanı'nız, '2022 yılından itibaren ayni olarak ödediğimiz mazot, gübre desteğini, depremden etkilenen 11 ilimize nakit ödeme kararı aldık. Depremzede çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız' şeklinde açıklama yaptı. Urfalı çiftçiye değil, iktidar olarak sırtını sıvazladığınız DEDAŞ'a 'müjde'yi vermişsin ey Tarım Bakanı! Urfa'da o paralar çiftçiye ulaşmadan, DEDAŞ tarafından el konuldu. Deprem mağduru Şanlıurfalı çiftçiler, dört gözle bu tarımsal desteklemeyi bekliyordu. Ancak yine hayal kırıklığına uğradılar.

"DEPREM AFETİNDE ÖZEL ELEKTRİK ŞİRKETİNİN 'TAHSİLATÇISI' KONUMUNA DÜŞMEK, YAKIŞIYOR MU?"

Çiftçi, bu parayla traktörüne mazot koyup tarlasını sürecekti, gübre alacaktı. Hele deprem afetinde özel elektrik şirketinin 'tahsilatçısı' konumuna düşmek, yakışıyor mu? Şimdi açıklama yaparsınız, 'Ama çiftçilerin DEDAŞ'a elektrik borcu vardı. Bunun için DEDAŞ'a gitti para' şeklinde… Bir de yasal dayanağın arkasına sığınırsınız, topu Ziraat Bankası'na atarsınız! Çünkü koronavirüs salgını döneminde soru önergeme cevap veren eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DEDAŞ'ın elektrik hizmeti sunduğu 6 ilde (Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Diyarbakır) çiftçilerin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına yatan tarımsal destekleme ödemelerinin, çiftçilerin özel elektrik dağıtım şirketine olan elektrik borçlarına karşılık kesildiğini aktarmıştı. Pakdemirli, 'Tarımsal sulamaya ilişkin vadesi geldiği halde ödenmeyen işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli ile elektrik enerjisi borcu bulunan çiftçilerin borçlarının tarımsal destekleme ödemelerinden mahsuben alınmasına ilişkin 06.09.2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ hükümleri çerçevesinde Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından üreticilerin destekleme ödemelerinden borçlarına karşılık mahsup edilmektedir' diye konuşmuştu. Bu mu yani? Böyle savunca yapınca vicdanınız rahatlamış mı oluyor? Çiftçiyi DEDAŞ'a mahkum eden AKP iktidarı değil mi? Çiftçi, DEDAŞ'ın kendisine çıkardığı borcu, ömür boyu ödeyemez. Bu dönemde ise yine mücbir bir sebep var. Deprem afetini yaşadık. Deprem sürecinde bari çiftçinin parasına el konulmasaydı. Çiftçi bu parayla mazot ve gübresini alsaydı.

"DEPREMZEDE ÇİFTÇİYE BİR DARBE DE SİZ İNDİRMİŞ OLDUNUZ"

Depremzede çiftçiye bir darbe de siz indirmiş oldunuz. Kaldı ki çiftçiyi desteklemek, çiftçiye sahip çıkmak anayasal göreviniz. Bu anayasal görevinizi yerine getirmiyorsunuz. Üstelik yasal olarak milli gelirin yüzde 1'i oranında tarım desteği vermeniz gerekiyor. Ancak kanunun çıktığı 2006'dan bu yana bu oranı hiç tutturmadınız. Millet İttifakı iktidarında çiftçimizi özel elektrik şirketlerine ezdirmeyeceğiz!"