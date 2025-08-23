Macron ve Ramaphosa, Uluslararası Krizleri Ele Aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki durum ve Afrika'nın büyük göller bölgesi üzerine görüşmeler yaptı. İki lider, işbirliği ve ekonomik meseleleri de değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, telefonda Rusya- Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki durumu görüştü.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ramaphosa ile telefonda Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki durum ve Afrika'nın büyük göller bölgesindeki durum gibi uluslararası krizleri ele aldıklarını belirtti.

G20 Dönem Başkanlığını yürüten Güney Afrika'ya başarılar dileğini aktaran Macron, daha adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişimin yol haritasını belirlemek için Güney Afrika ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Macron, iki ülke arasında işbirliğini ve ekonomik meseleleri de değerlendirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
