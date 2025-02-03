Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ticaret savaşında ABD'yi karşı hamleyle tehdit etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma alanında kıta menşeli ekipmanlara yatırımlar yaparak "stratejik özerkliğini" kazanması gerektiğini vurguladı. Macron, AB liderlerinin Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB'nin ilk savunma konulu zirve toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MACRON ABD'Yİ TEHDİT ETTİ

Emmanuel Macron, Avrupa'nın stratejik özerkliğini kazanmasının, Kovid-19 salgını, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yeni söylemleriyle daha önemli hale geldiğine dikkati çekti. Macron, Trump'ın AB'ye yönelik gümrük vergilerini artırabileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin bu söylemlerin, Avrupa'yı savunma ve ekonomide "daha güçlü ve birleşik olmaya" yönlendirdiğini belirtti. "Ticari çıkarlarına saldırılırsa Avrupa'nın kendine saygı gösterilmesini sağlaması gerekecektir" ifadesini kullanan Macron, savunma alanında da Birlik için stratejik özerklik vurgusu yaptı.

MACRON'DAN ÖZERKLİK VURGUSU

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Avrupalı referansı" ile savunma endüstrisine yatırımların yapılması gerektiğini ve AB'nin kıta menşeili savunma ekipmanlarına yatırım yaparak daha özerk olacağının oldukça "açık" olduğunu kaydetti. AB üyesi 27 ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda, Avrupa'nın savunmasının geleceğini ele almak için bir araya geldi.

TRUMP SIK SIK AVRUPA ÖZ GÜVENLİĞİNE VURGU YAPIYOR

Daha önce de sık sık ABD'nin korumasından çıkmak, kıta savunmasını güçlendirmek amacıyla çağrı yapan Franca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son olarak geçen kasım ayında Avrupa Siyasi Topluluk (AST) zirvesinde yaptığı konuşmada, Avrupalıların güvenliklerini sonsuza kadar Amerikalılara devretmemeleri gerektiğini belirtmişti.