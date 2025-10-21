Macaristan ile Türkiye Arasındaki Stratejik İşbirliği Güçleniyor

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Macaristan'ın Türkiye için sadece stratejik bir ortak olmadığını belirterek, "Aynı zamanda gönül bağı kurduğumuz bir dost, ortak geleceğe yürüdüğümüz bir müttefiktir." dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Milli Gün vesilesiyle Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrenci Korosu eşliğinde iki ülkenin milli marşlarıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Bakan Yumaklı, Macaristan'ı Milli Günü münasebetiyle Türk hükümeti adına tebrik ettiğini söyledi.

Yumaklı, Türk ve Macar halklarının kardeşliğinin tarihin derinliklerinden bugüne kadar uzanan bir dostluk hikayesi olduğuna dikkati çekerek, bu hikayenin temellerinin ortak değerlere, karşılıklı güvene ve yüzyıllardır süregelen kültürel bağlara dayandığını ifade etti.

İki ülkenin birlikte kök saldığını ve büyüdüğünü kaydeden Yumaklı, sağlam temellerin üzerine inşa edilen güçlü işbirliğinin kapsamının her geçen yıl daha da genişletildiğini belirtti.

Yumaklı, Macaristan'la ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesi ile her alanda daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak, kısa süre sonra Ankara'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7. Toplantısı'nın bu kararlılığın en somut göstergesi olduğunun altını çizdi.

"Macaristan ortak geleceğe yürüdüğümüz bir müttefik"

Macaristan'ın Türkiye için sadece stratejik bir ortak olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Aynı zamanda gönül bağı kurduğumuz bir dost, ortak geleceğe yürüdüğümüz bir müttefiktir." dedi.

Yumaklı, iki ülke arasında siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, savunma, ve enerji alanlarındaki işbirliğinin de her geçen gün daha da sağlam temellere oturduğunu anlattı.

Kültür, turizm ve eğitim alanındaki yakın ilişkilerin ise halklar arasındaki dostluğu zenginleştiren bir köprü olarak nitelendiren Yumaklı, 2024'ü iki ülkenin kültür yılı olarak büyük bir başarıyla kutladıklarını ve düzenlenen çok sayıda etkinliğin halkları daha da yakınlaştırdığını dile getirdi.

Yumaklı, 2024'in de iki ülke arasında Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan edildiğine işaret ederek, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin iki ülkenin ortak ufkunu daha da geliştireceğine inandıklarını kaydetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un eylülde Macaristan'a yaptığı ziyaretin ilişkilerin ulaştığı seviyenin en güzel göstergelerinden biri olduğuna dikkati çeken Yumaklı, " Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na yaptığı katkıları takdirle karşılıyor, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği güçlü destek için samimi teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin AB'ye katılımını aktif olarak destekliyoruz"

Büyükelçi Matis ise Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 2013'te stratejik ortaklık, 2023'te ise geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.

Matis, Macaristan ve Türkiye'nin ikili ilişkilerde ve uluslararası platformlarda işbirliği yaptığını kaydederek, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını aktif olarak destekliyoruz." dedi.

10 yıldan biraz fazla bir sürede ikili ticaret hacmini 2,5 katına çıkardıklarını aktaran Matis, bu yıl ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Matis, iki ülkenin yatırım hacminin de sürekli arttığını ve eğitim alanında da karşılıklı burslar sağladıklarını dile getirerek, savunma sanayi alanında işbirliğinde de ciddi ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

7 senedir Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüttüğünü anımsatan Matis, bu sürede Kovid-19 salgını ve yaşanan doğal afetler sırasında iki ülke arasında şahit olduğu sarsılmaz işbirliğine dikkati çekti.

Matis, 2024'ün Türk-Macar Kültür Yılı olarak ilan edildiğini ve 2025'in de Macar-Türk Bilim ve İnovasyon yılı olarak belirlendiğini aktararak, büyükelçilik yaptığı süre boyunca Türkiye'deki faaliyetlerinden bahsetti.

Büyükelçi Matis, en geç 2026 yazında Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi görevinin sona ereceğini de ifade etti.