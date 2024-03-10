Lüleburgaz ilçesinde 100. Yıl Parkı yapılacak.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 5 bin metrekare alan üzerine park yapılacağını belirtti.

Parkın içerisinde 500 kişi kapasiteli düğün salonu ve 150 kişi kapasiteli restoranın da yer alacağını ifade eden Gerenli, vatandaşların daha keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturacaklarını kaydetti.

Gerenli, projeye en kısa sürede başlayacaklarını belirtti.

Bocce kursu açıldı

Lüleburgaz ilçesinde bocce 1. kademe kursu açıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca 8 Kasım Stadı'nda gerçekleştirilen kursa, beden eğitimi öğretmenleri ve çeşitli branşlardaki antrenörler katıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de kurs çalışmalarını inceleyip, İl Temsilcisi Doğan Çapraz'dan bilgi aldı.

Öğrenciler gösteri sundu

Lüleburgaz Bahçeşehir Koleji öğrencileri gösteri sundu.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler piyano çalarak dans gösterisi yaptı.

Etkinliğin ardından öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.