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Londra'da savaş karşıtı gösteri

AA - Vudi Xhymshiti - Güncel
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Savaş karşıtı gösteri düzenleyen Ukrayna vatandaşlarının slogan atması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen yüzlerce Ukrayna vatandaşı, Rusya - Ukrayna savaşının sona ermesi talebiyle gösteri düzenledi.

Savaş karşıtı gösteri düzenleyen Ukrayna vatandaşlarının slogan atması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen yüzlerce Ukrayna vatandaşı, Rusya - Ukrayna savaşının sona ermesi talebiyle gösteri düzenledi.

AA / Vudi Xhymshiti - Güncel

Ukrayna Londra Güncel Haberler

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