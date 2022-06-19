Londra'da savaş karşıtı gösteri Savaş karşıtı gösteri düzenleyen Ukrayna vatandaşlarının slogan atması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen yüzlerce Ukrayna vatandaşı, Rusya - Ukrayna savaşının sona ermesi talebiyle gösteri düzenledi. Savaş karşıtı gösteri düzenleyen Ukrayna vatandaşlarının slogan atması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen yüzlerce Ukrayna vatandaşı, Rusya - Ukrayna savaşının sona ermesi talebiyle gösteri düzenledi. AA / Vudi Xhymshiti - Güncel Ukrayna Londra Güncel Haberler

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