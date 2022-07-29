LOKANTASINDA BULDUĞU BİR MİKTAR DÖVİZİN SAHİBİNİ ARIYOR - Haberler

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LOKANTASINDA BULDUĞU BİR MİKTAR DÖVİZİN SAHİBİNİ ARIYOR

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde yaşayan lokanta sahibi Mahir Çapa, 10 gündür işletmesinde bulduğu bir miktar dövizin sahibini arıyor.

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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde yaşayan lokanta sahibi Mahir Çapa, 10 gündür işletmesinde bulduğu bir miktar dövizin sahibini arıyor. Çalışanlarının masaları temizlemek için bulduğu paranın kime ait olduğunu bilmediğini belirten Çapa, Bu paranın bir müşterimize ait olduğunu düşünüyorum. Paranın sahibi kimse onu bekliyorum. Gelirse miktarını söyleyip parayı alır diye konuştu.

Yüksekova İlçesi'nin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada 10 gün önce akşam saatlerinde, masaları temizleyen çalışanlar masanın altında bir miktar döviz buldu. Çalışanlar, hemen durumu işletme sahibi Mahir Çaba'ya anlattı. Parayı yanına alan Çapa, dükkanını bir süre daha açık tutarak paranın sahibini gelmesini bekledi. Fakat gelen olmadığını gören Çapa, parayı yanına alarak dükkanını kapattı. 10 gün geçmesine rağmen paranın sahibini bekleyen Çapa, Çalışanlarımız masaları temizlerken yerde bir miktar döviz buldu. Bir süre işletmeyi kapatmayıp para sahibinin gelmesini bekledim. Fakat 10 gün geçmesine rağmen gelen giden olmadı. Bu paranın yemek yemek için gelen bir müşterimize ait olduğunu düşünüyorum. Paranın sahibi her kimse onu bekliyorum. Gelirse miktarını söyleyip parayı alır. Umarım en kısa zamanda paranın sahibi işletmemize gelip parasını alır dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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