Libya Özel Temsilcisi Bathily, önceliğinin mutabakata dayalı bir yol belirlemek olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, önceliğinin, mümkün olan en kısa sürede sağlam bir anayasal çerçeve üzerinde yapılması gereken kapsayıcı ve güvenilir ulusal seçimlere yönelik mutabakata dayalı bir yol belirlemek...

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ) Başkanı Abdoulaye Bathily, önceliğinin, mümkün olan en kısa sürede sağlam bir anayasal çerçeve üzerinde yapılması gereken kapsayıcı ve güvenilir ulusal seçimlere yönelik mutabakata dayalı bir yol belirlemek olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ), resmi internet sitesinde yayınladığı yazılı açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Bathily'nin Trablus'a geldiğini duyurdu.

Açıklamada, sözlerine yer verilen Bathily, BM'nin Libya'daki iyi niyet ve arabuluculuk çabalarına liderlik edeceğini ve UNSMIL'in çalışmalarını denetleyeceğini kaydederek, "Önümüzdeki günlerde, siyasi, güvenlik ve ekonomik durumlar hakkındaki görüşlerini dinlemek ve gelecekle ilgili vizyonlarını duymak için öncelikle sivil toplum, kadınlar ve gençlik grupları da dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm Libya partileriyle temasa geçeceğim." ifadelerini kullandı.

"Önceliğim, mümkün olan en kısa sürede sağlam bir anayasal çerçeve üzerinde yapılması gereken kapsayıcı ve güvenilir ulusal seçimlere yönelik mutabakata dayalı bir yol belirlemektir." diyen Bathily, oy kullanmak için kayıt yaptıran milyonlarca Libyalının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Bathily, BM'nin kapsayıcı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapmak için Libya'yı destekleme taahhüdünü sürdürdüğünü yineledi.

UNSMIL, Senegalli diplomat Bathily'in, 25 Eylül'den itibaren BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı olarak göreve resmen başladığını açıklamıştı.