Labirenti andıran Dalyan sazlıklarında yolculuk - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Labirenti andıran Dalyan sazlıklarında yolculuk

Sazlık alanının genel planı Teknelerin sazlıklar arasında ilerlemesi Sazlıkların dron görüntüleri MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ile Köyceğiz ilçesinde yer alan ve labirent görünümüyle bilinen alan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

 - Güncelleme:

Sazlık alanının genel planı

Teknelerin sazlıklar arasında ilerlemesi

Sazlıkların dron görüntüleri MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ile Köyceğiz ilçesinde yer alan ve labirent görünümüyle bilinen alan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ortaca'nın Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesinden teknelere binen tatilciler, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık arasında, doyumsuz bir yolculuğa çıkıyor. Sazlıkların arasında yolculuk yapan tatilciler, nesli tehlike altındaki caretta carettaların en iyi üreme alanı olan İztuzu Plajı'na ulaşıyor. Ayrıca Dalyan Kanalı, Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösteriliyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Köyceğiz Ortaca Dalyan Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title