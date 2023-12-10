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Kuzey Kore, ABD'nin BMGK'da Gazze karar tasarısını veto etmesini kınadı

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Kuzey Kore, ABD'nin BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesini kınadı. Kuzey Kore'nin uluslararası örgütlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son-kyong, ABD'yi veto hakkını kötüye kullanmakla suçladı.

Kuzey Kore, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesini kınadı.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkez Haber Ajansı'na göre, Kuzey Kore'nin uluslararası örgütlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son-kyong, uluslararası barış ve istikrarın önünde bir "engel" olarak nitelendirdiği ABD'yi veto hakkını kötüye kullanmakla suçladı.

Kim yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun Orta Doğu'da barış ve istikrarın bir an önce sağlanması yönündeki ortak arzusunun acımasızca tekrar ayaklar altına alınmasından acı duymaktan başka bir şey yapamıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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