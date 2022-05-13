Kuzey İrlanda'da protokol anlaşmazlığı nedeniyle yeni meclis başkanı seçilemedi - Haberler

Kuzey İrlanda'da 5 Mayıs'taki parlamento seçimlerini kazanan Sinn Fein ile seçimlerden ikinci çıkan Demokratik Birlik Partisi (DUP) arasındaki "Kuzey İrlanda Protokolü" anlaşmazlığı nedeniyle yeni meclis başkanı seçilemedi.

Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenleyen protokolde "önemli değişiklikler yapılmadığı sürece hükümetin kurulmasına izin vermeyeceğini" açıklayan DUP'un, meclis başkanı seçim sürecini de desteklememesi üzerine bölgesel parlamento Stormont'ta seçim yapılamadı.

DUP lideri Jeffrey Donaldson, partisinin söz konusu tutumunun, Kuzey İrlanda Protokolü'ne karşı protestonun parçası olduğunu belirtti.

DUP, Kuzey İrlanda'nın AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam etmesi ve İngiltere'nin geri kalanından Kuzey İrlanda'ya ithal edilen belirli mallar için yeni kontrol ve evrak işlerini içeren protokolle ortaya çıkan ticari bariyerin, Kuzey İrlanda ekonomisine zarar verdiğini savunuyor.

Ayrıca DUP, protokolü Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'taki yerinin geleceği için de "varoluşsal tehdit" olarak görüyor.

Sinn Fein lideri: "DUP seçmenleri cezalandırıyor"

Seçimlerden birinci çıkan ve İngiltere'den ayrılığı savunan Sinn Fein'in Kuzey İrlanda'daki lideri Michelle O'Neill ise Donaldson'ı "demokrasiyi reddetmekle" suçladı ve DUP'un tutumunun "kabul edilebilir olmadığını" ifade etti.

Michelle O'Neill, DUP'nun "seçmenleri cezalandırdığı" ve "halkın daha iyisini hak ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey İrlanda'ya özel yetki paylaşımı anlaşmasına göre, birinci ve ikinci partilerin bölgeyi birlikte yönetmesi gerekiyor. DUP, Sinn Fein lideri Michelle O'Neill'in başbakan olması durumunda başbakan yardımcılığı için de herhangi bir isim önermeyeceğini bildirdi. Böyle bir durumda bölgede herhangi bir hükümet kurulması da mümkün görülmüyor.